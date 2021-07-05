انفصال محمد عطية عن خطيبته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الإعلامية ميرنا الهلباوي انفصالها عن المطرب المصري محمد عطية، بعد خطوبة استمرت حوالي 9 أشهر.

ونشرت الهلباوي عبر خاصية “story” على “إنستغرام” ما يفيد بانفصالها عن عطية، قائلة: “سينغل.. الحمد لله على كل شيء”، من دون أن توضح أي أسباب حول هذا الانفصال.

وفي أكتوبر الماضي، كان قد أعلن الفنان المصري محمد عطية ارتباطه بمقدمة البرامج ميرنا الهلباوي، من خلال عدة صور نشرها عبر حسابه في “إنستغرام”.

وظهر عطية في الصور إلى جانب ميرنا، وعلق: “لا يمكن أن أبدلك بأي شيء في هذا العالم”.

بدورها، نشرت ميرنا صورة تجمعها بعطية، وعلقت قائلة: “في اليوم العالمي للصحة النفسية أنت العلاج المثالي لقلقي.. نعم لقد حصل”.

ومنذ أيام، كان قد حذر الفنان المصري محمد عطية من النصب باسمه على بعض الفنانات اللبنانيات، مؤكداً أن أحد الأشخاص انتحل صفته وهويته، وقام بالتواصل مع بعض الفنانات بهدف المشاركة في عمل فني جديد من بطولته، مطالباً إياهن بعمل كاستينغ عن طريق مكالمة فيديو.

وقال عطية، عبر صفحته الرسمية بـ”إنستغرام”: “هذا رقم شخص منتحل شخصيتي، وتكلم مع أكثر من 25 ممثلة لبنانية، ويقول إنه يتم التحضير لفيلم يتم تصويره في لبنان، ويطلب منهم عمل كاستنغ عن طريق مكالمة فيديو”.

وأكمل: “هذا الشخص ليس أنا وما يقوله غير صحيح، ولو في أي عمل فني أكيد هيكون أنا فيه أكيد مش هتواصل أنا مع فريق العمل للاتفاق الفني؛ لأن هذا شغل شركة الإنتاج”.

ومحمد عطية هو مغنٍ وممثل مصري، بدأ مسيرته الفنية بعد مشاركته في الموسم الأول من برنامج المواهب “ستار أكاديمي”، وبعد ذلك دخل عالم السينما، وحقق نجاحاً تلو الآخر.