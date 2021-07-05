كارمن لبس تعتذر عن “مقابلة مع السيد آدم”.. فما السبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة اللبنانية، كارمن لبس، عن عدم مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل “مقابلة مع السيد آدم”، مرجعة السبب لضيق الوقت في ظل الظروف التي تمر بها بلادها.

وأكدت لبس، في تغريدة لها عبر حسابها في موقع “تويتر”، أنها حاولت تنسيق الوقت مع فادي سليم، لكن باءت بالفشل كل المحاولات، معربةً عن تمنيها لفريق العمل الذي سيستكمل الجزء الثاني التوفيق والنجاح مثلما حدث بالجزء الأول.

وكتبت، قائلة: “‏بدي خبّر الكل إنو للأسف مش رح كون بالجزء التاني من مسلسل ‎#مقابلة_مع_السيد_آدم بسبب كل الظروف يلي قطعت، جربنا كتير أنا و ‎#فادي_سليم إنو ننسّق الأوقات بس للأسف ما مشي الحال”.

وتابعت لبس، تقول: “بتمنى لكل الفريق يلي كمّل بالمسلسل كل التوفيق.. وانشا الله بينجح بعد أكتر من الجزء الأول”.

وكان قد أعلن المخرج السوري فادي سليم، في وقت سابق، عن خروج مسلسل “مقابلة مع السيد آدم 2″، من الماراثون الدرامي الرمضاني 2021، إذ توقف تصوير العمل نتيجة ظرف إنساني تعرض له المخرج، على أن يتم استكمال التصوير بعد انتهاء الموسم الرمضاني، بحسب ما نقلته التقارير حينها.

وكان الممثل السوري غسان مسعود، الذي يشارك في بطولة المسلسل، قد صرح في وقت سابق لإحدى الإذاعات السورية بأن المسلسل لن يعرض في الموسم الرمضاني المقبل بسبب رؤية الشركة المنتجة.

وعرض الجزء الأول من المسلسل البوليسي المشوق “مقابلة مع السيد آدم” في موسم رمضان الماضي على قناة أبوظبي، وهو من بطولة غسان مسعود، محمد الأحمد، لجين إسماعيل، رنا شميس، جيانا عيد، وكارمن لبس، ومن تأليف وإخراج فادي سليم وسيناريو شادي كيوان.

تدور أحداث المسلسل حول خبير بالطب الجنائي يتعرض لظروف قاسية تجعله يتحول من ضحية إلى قاتل، انتقاماً لابنته التي توفيت بعدما خطفتها عصابة، لتبدأ بعدها رحلة الانتقام ضمن إطار بوليسي مشوق.

وكان الممثل السوري عبدالمنعم عمايري قد انضم للمشاركة في الجزء الثاني من مسلسل “مقابلة مع السيد آدم”، وأشارت تقارير إلى أنه سيؤدي في المسلسل شخصية جديدة تظهر مع تطور أحداث الجزء الجديد.