رسالة مؤثرة من دلال عبدالعزيز إلى سمير غانم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت مصادر في المستشفى الذي تعالج فيه الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز عن رسالة مؤثرة بعثتها إلى زوجها الراحل سمير غانم.

ونقلت وسائل إعلام مصرية، عن مصادر في المستشفى قولها إن "الفنانة دلال عبدالعزيز تطلب أوراقا للكتابة عليها في الأوقات التي تتحسن فيها حالتها الصحية"، موضحة أنها كتبت في واحدة من هذه الأوراق رسالة مؤثرة لزوجها الراحل سمير غانم والذي لا تعرف بخبر وفاته حتى الآن.

وقالت دلال عبدالعزيز، في الرسالة، بحسب المصادر، "إن أكثر ما يؤلمني ليس المرض، ولكن الألم الذي يشعر به سمير من نفس المرض".

ويذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز لا تعرف بخبر وفاة زوجها حتى الآن، بناء على طلب من الأسرة، التي طلبت من إدارة المستشفى عدم إبلاغها بأي خبر عن صحة الفنان سمير غانم.

وأصيبت الفنانة دلال عبدالعزيز بفيروس "كورونا"، بعد الانتهاء من تصويرها مسلسلها الرمضاني "ملوك الجدعنة"، من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان، فيما توفي زوجها الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بالفيروس، وشيعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس.