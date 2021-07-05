شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد المخرج يحيى العلمى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الإثنين ذكرى ميلاد المخرج الراحل يحيى العلمى الذى قدم عددًا من الأعمال المهمة في تاريخ الدراما المصرية، فهو من أبرز صناع الدراما التليفزيونية.

قدم العلمى أول أعماله التليفزيونية عام 1970 وهو مسلسل أشجان بطولة سهير رمزى وأشرف عبدالغفور، بعدها بثلاثة أعوام قدم مسلسل (العنكبوت) مع (عزت العلايلى) ومن تأليف الدكتور (مصطفى محمود)، وتولى إدارة ستوديو (5) ثم شغل منصب رئيس قطاع الإنتاج السينمائى إلى جانب عمله كنائب لرئيس قطاع الإنتاج، ثم تولاه خلفًا لـ(ممدوح الليثى) على مدى أربع سنوات ونصف.





كما عمل بالتدريس كأستاذ غير متفرغ فى معهد السينما ومعهد الفنون المسرحية والإخراج الإذاعى وشعبة الإذاعة بالأزهر، آخر منصب تولاه العلمى رئيس الإنتاج الدرامى بمدينة الإنتاج الإعلامى، وكان قبل ذلك رئيسًا لقطاع الإنتاج باتحاد الإذاعة والتليفزيون.

كما أخرج العديد من القصص الاجتماعية أبرزها مسلسل "هو وهى" بطولة الفنانة الراحلة سعاد حسنى وأحمد زكى وهو عبارة عن حلقات منفصلة تناقش قضايا مختلفة، ومسلسل "لا" و"نصف ربيع الآخر" للفنان يحيى الفخرانى، وقدم أعمال السير الذاتية من خلال مسلسل "الأيام" عن قصة حياة الأديب العالمى نجيب محفوظ، و"العملاق" عن قصة حياة الكاتب والأديب محمود عباس العقاد.





وكان له دور في عالم السينما حيث قدم 11 عملا أبرزهم" شباب يرقص فوق النار، الليلة الموعودة، تزوير في أوراق رسمية، طائر الليل الحزين".