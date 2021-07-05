شكرا لقرائتكم خبر عن فايا يونان تحيى حفلاً غنائيًا في دبى الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الفنانة السورية فايا يونان، لإحياء حفل غنائي على مسرح "دبى أوبرا"، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 8 يوليو الجارى، والتي تحضر خلاله العديد من المفاجآت لجمهورها من مختلف الجنسيات العربية.

هذا الحفل ليس الأول للفنانة فايا يونان في دبى، فبعد النجاح الكبير الذى حققته في حفلها الأول في دبى في عام 2020، تعود مرة أخرى من خلال هذا الحفل الذى ينتظره الكثير من عشاق الأغانى الطربية والرومانسية والأداء المميز في الغناء والألحان.

ومن المقرر أن تقدم فايا يونان باقة من أشهر أغنياتها التي قدمتها خلال مشوارها الغنائى منها "بيناتنا في بحر"، "في الطريق إليك"، "يا ليته يعلم"، و"يا قاتلي"، و"غنى"، "كيفنا تنيتاتنا" و"صدى موالنا" وغيرها.

وحققت فايا يونان انتعاشة فنية متميزة خلال العام المنصرم، آخرها تتويجها بلقب أفضل مطربة سورية لعام 2018 ضمن جوائز داف باما الألمانية، وإطلاقها كليب "بغداد"، مع دخولها موسوعة جينيس للأرقام القياسية، باعتبارها أول مطربة عربية تنجح فى عملية "الكراود فاندينج" أو التمويل الجماهيرى، عبر أولى أغنياتها "أحب يديك"، وتمكنت من تحقيق أكثر من 25 ألف دولار لإنتاجها، وما يتخطى الثلاثة ملايين بالعملة السورية، وظهرت بالفعل الأغنية المصورة للنور، وتمكنت من تخطى حاجز الـ13 مليون مشاهدة، وأصبحت من أكثر أغانى فايا استماعًا وشهرة.