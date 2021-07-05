ريم البارودي على متن مركب نيلي في أسوان بأحدث جلسة تصوير (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت منال الجيوشي

خضعت الفنانة ريم البارودي لجلسة تصوير جديدة على متن أحد المراكب النيلية في أسوان، وذلك أثناء حضورها فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

وتألقت البارودي خلال جلسة التصوير بإطلالة هادئة وبسيطة مرتدية جلباب يناسب الأجواء النيلية في أسوان، واعتمدت على ماكياج هادئ أبرز جمال وجهها، وشعر منسدل على كتفيها.

من جهة أخرى، شاركت الفنانة ريم البارودي خلال موسم رمضان الماضي بمسلسلين، الأول "فارس بلا جواز" والتي ظهرت خلاله كضيفة شرف مع الفنان مصطفى قمر.

أما المسلسل الثاني فشاركت في بطولة مسلسل "كله بالحب"، مع الفنانة زينة والذى عرض على شاشة قناة النهار، من خلال شخصية "كاريمان"، مع النجوم: زينة، أحمد السعدني، صابرين، هالة فاخر، مصطفى درويش، محسن منصور، من تأليف ورشة أحمد الشخيبى، وإخراج عصام عبد الحميد.