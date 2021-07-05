منة فضالي بـ"لوك" جديد في أحدث جلسة تصوير (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها، صورًا من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت منة في الصور بـ"لوك" جديد، حيث قامت بقص شعرها، وغيّرت لونه، ونالت الصور إعجاب جمهورها.

وعلّقت منة على الصور، قائلة: "قصة جديدة ولون جديد".

وشاركت منة فضالي في موسم رمضان الماضي 2021 بمسلسل "نسل الأغراب" بطولة النجوم: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، وأحمد مالك وغيرهم، من تأليف وإخراج محمد سامي.

وتدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوي بين بطلي العمل السقا وكرارة.