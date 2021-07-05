“شخص أكثر من رائع”.. كاريس بشار تتغزل بهذا النجم السوري!

كتب امير فتحي في الاثنين 5 يوليو 2021 05:43 صباحاً - حلت الفنانة السورية كاريس بشار ضيفة على برنامج “هذا أنا”، الذي تقدمه الإعلامية، ندى الشيباني، على قناة أبوظبي، حيث أطلقت عدد من التصريحات المنوعة على الصعيدين الشخصي والفني.

وخلال اللقاء، طلبت ندي الشيباني من كاريس بشار ان تسمي صفة واحدة تميز عدد من النجوم السوريين فكان ان قالت عن قصي خولي “المحب”، باسم ياخور “الشهم”, تيم حسن “اللورد”، قيس الشيخ نجيب “الاخ” ومكسيم خليل “الصديق” وتابعت “شوفي ما احلاهم”.

وردا على سؤال “لو عندك بنت في سن الزواج او اخت في سن الزواج والخمسة تقدموا لخطبتها من فيهم الذي ستوافقين عليه؟” فأجابت كاريس بشار بدون تردد “والله بزوجها للورد” وتابعت “يجمع الكثير من الصفات التي لها علاقة بالشهامة والكرم والصدق والمحبة وشخص اكثر من رائع حسب انا تجربتي وعلاقتي به”.

بدوره حرص تيم حسن على توجيه كلمة شكر إلى زميلته كاريس بشار، بعد كلامها عنه حيث قام بإعادة نشر مقطع الفيديو عبر احد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وعلق عليه كاتبا: “شكر كبير لنجمتنا الكبيرة كاريس بشار”.

من ناحية اخرى، انتقدت كاريس بشار نقابة الفنانين السورينين قائلة “شو قدمت نقابة الفنانين للفنانين وبقي منها فقط العنوان “.

ووجهت كاريس بشار الى معايرة نقيب الفنانين السوريين زهير رمضان بها بسبب تحصيلها العلمي قائلة “انا طول هذا العمر لم اسع ان اكون موجودة في نقابة الفنانين “