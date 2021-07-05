شكرا لقرائتكم خبر عن ناصيف زيتون يحيى حفلاً غنائيًا رابع أيام عيد الأضحى فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب السورى ناصيف زيتون، لإحياء حفل غنائي في مدينة أربيل بدولة العراق، يوم 23 يوليو الجارى، الموافق رابع أيام عيد الأضحى، وذلك ضمن سلسلة الحفلات التي يحييها نجوم الغناء في مختلف الدول العربية ضمن موسمى الصيف وعيد الأضحى.

وطرح المطرب السورى ناصيف زيتون مؤخرًا، أغنية بعنوان "خط أحمر"، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهى أولى تجاربه للغناء باللهجة المصرية، ومن خلال تصوير الأغنية تغزل "زيتون" في مصر وشعبها، واعتمد على عرض أشهر المعالم المصرية خلال الكليب، والأغنية من كلمات وألحان محمد يحيى، وتوزيع عمر صباغ.

وطرح ناصيف زيتون من قبلها أغنية "انت وأنا" من كلمات عادل رافول وألحان وسام بستانى، وسبقها أغنية "كذبة ورا كذبة" وتخطت حاجز ملايين مشاهدة بعد أسبوع من طرحها، وهى من كلمات فادى أبو خليل وألحان سالم سلامة.

ويحرص ناصيف زيتون على طرح أغنية كل فترة قريبة، فطرح كليب يحمل اسم "بيروت" تضامنًا مع أحداث لبنان أثناء انفجار مرفأ بيروت، من كلمات يحيى صالح، وألحان أحمد بركات، وتوزيع زهر ديب، وتسجيل ومكس وماستر عمر صباغ، وأغنية أخرى بعنوان "كل يوم بحبك" والتى قدمت، على طريقة الرسوم المتحركة لومن بعض كلمات الأغنية "الباء بعشق عينيكى والحاء حياتى ليكى والباء بغار عليكى والكاف كل يوم بحبك"، وأغنية "مش خايف منك"، لدعم أطفال مرضى السرطان، حيث تتحدث عن القوة في مواجهة المرض والشفاء منه.