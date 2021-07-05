شكرا لقرائتكم خبر عن جميلة عوض: شاركت فى مسلسل "إلا أنا" لدعم مرضى البهاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة الشابة جميلة عوض، إن السبب وراء مشاركتها فى "إلا أنا" دعم مرضى البهاق بالإضافة إلى أن الشخصية جديدة ولم تقدم من قبل فى الدراما، وكلما كان وراء الشخصية رسالة منحها ثقلاً أكثر، لذلك كانت الشخصية بمثابة تحد جديد لى.

وأضافت: حاليًا أنتظر عرض فيلم "المحكمة" من إخراج محمد أمين وانتظر أيضًا فيلم "عروستى" وإخراج محمد بكير ويشاركنى البطولة أحمد حاتم، صابرين، محمود البزاوى، مروان يونس، زينب غريب، ومن المقرر طرحه قريبًا بعد تأجيلات عدة بسبب تداعيات فيروس كورونا، وهو فيلم "لايت" متحمسة له خاصة بعد تقديم "إلا أنا".

وعلقت جميلة عوض على حصول فيلمها "بنات ثانوى" على تنويه خاص من مهرجان أسوان السينمائى الدولى لسينما المرأة قائلة إنها جائزة خاصة جدًا لقلبى خاصة أنها من مهرجان خاص بسينما المرأة، مضيفة أن الفيلم خرج فى ظروف صعبة خاصة أن إنتاج أعمال بطلتها امرأة أمر لا يحدث كثيرًا فى السينما المصرية، فالمرأة دائما ما تلعب دورًا ثانيًا فى أفلامنا، لذلك أنا سعيدة لهذا التنويه.

وكشفت عن أنه بالنظر لأفلام عام 2018 لن تجد فيلمًا من بطولة ممثلة، بل لن تجد ممثلة فى دور ثانٍ، فمعظم الأفلام فى هذا العام كانت المرأة فيها تلعب الدور الثالث أو الرابع، كذلك السنوات التى تلى عام 2018، ستجد نفس المشكلة.

وعن حقيقة تقديم جزء ثانٍ من فيلم "بنات ثانوي" بعنوان "4 جامعة" بحسب ما أعلن منتجه، عقبت جميلة عوض: "مش عارفة.. حتى الآن لم يتواصل معى أحد حول تقديم جزء ثانٍ".

كان مهرجان أسوان السينمائى لسينما المرأة قد منح فيلم "بنات ثانوى" تنويهًا خاصًا لبطلات الفيلم: جميلة عوض، وهنادى مهنى، ومى الغيطى، وهدى المفتى، ومايان السيد، والفيلم تأليف أيمن سلامة وإخراج محمود كامل، وشارك فى بطولته محمد الشرنوبى، وميدو عادل، وكريم قاسم، ومحمد مهران، وعدد من النجوم الشباب.