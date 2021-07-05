شكرا لقرائتكم خبر عن الذكرى الأولى على رحيل الفنانة القديرة رجاء الجداوي .. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الذكرى الأولى على رحيل واحدة من جميلات الفن وأكثرهن موهبة وحضورًا، إنها الفنانة القديرة "رجاء الجداوي"، التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم 5 يوليو العام الماضي عن عمر يناهز الـ85 عامًا، وكان خبر وفاتها من أكثر الأخبار صدمة لكل محبيها، لكنها رحلت وتركت وراءها إرثًا من الفن والإبداع والأعمال الخالدة، واستطاعت أن تحفر أسمها بحروف من ذهب فى تاريخ السينما والتلفزيون، وفى قلوب وعقول الجميع.

ولدت "نجاة على الجداوي" وهو الاسم الحقيقي للفنانة رجاء الجداوي في 6 سبتمبر من عام 1934، وهى من مواليد محافظة الإسماعيلية، وتعود أصولها إلى ينبع في غربي الجزيرة العربية، من أب من أصل حجازي وأم من أصل نجدي، وانتقلت إلى القاهرة وهى في عمر الـ3 سنوات برفقة شقيقها الأصغر للإقامة مع خالتها الفنانة تحية كاريوكا، والتي تولت رعايتهما بعد طلاق والدتهما، وكان لها دور كبير في تربيتها.

تلقت الفنانة "رجاء الجداوي" تعليمها في مدارس الفرانسيسكان في القاهرة، حيث تعلمت الفرنسية والإيطالية والإنجليزية في سن مبكر، وبعدها بدأت مسيرتها المهنية كمترجمة في إحدى شركات الإعلانات، ثم عملت في مجال الأزياء والموضة كعارضة أزياء، ثم اتجهت إلى التمثيل، وكانت انطلاقتها من خلال فيلم "غريبة" عام 1958.