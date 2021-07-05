نهال عنبر في حفل زفاف ابن ابنة خالها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

احتفلت الفنانة نهال عنبر، بزفاف ابن ابنة خالها صفاء أبو علم.

ونشرت نهال، صورا من حفل الزفاف عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "في فرح ابن بنت خالي صفاء أبو علم، ومع أحلى عيلة.. ربنا يخليكم ليا".

جدير بالذكر أن نهال عنبر شاركت في الموسم الرمضاني المنقضي بمسلسل "الطاووس" بطولة: "جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، هبة عبدالغني، أحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، خالد عليش، عابد عناني، مهند حسني، أحمد إمام، حليم، فرح الزاهد، ودانا حمدان وغيرهم.

المسلسل سيناريو وحوار كريم الدليل، وأشرف على الكتابة محمد ناير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.