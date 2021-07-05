بـ"صور سيلفي".. أحدث ظهور لـ ناهد السباعي على "إنستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة ناهد السباعي، جمهورها ومتابعيها، صورا جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "السباعي" في الصور "السيلفي" بإطلالة صيفية من أحدث ظهور لها، ونالت الصور إعجاب جمهورها.

يذكر أن آخر أعمال ناهد السباعي مسلسل "النهاية" والذي عُرض في رمضان 2020، مع النجوم: يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، محمود الليثي، وغيرهم.

وشاركت مؤخرا كضيفة شرف في مسلسل "في بيتنا روبوت"، بطولة شيماء سيف، ليلى زاهر، ودلال عبدالعزيز، وهشام جمال، تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، ومن إخراج وليد الحلفاوي.