محمد علي رزق يكشف عن بوستر مسرحيته الجديدة "ليلتكم سعيدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشف الفنان محمد علي رزق، عن بوستر مسرحيته الجديدة "ليلتكم سعيدة" التي يشارك في بطولتها، والمقرر عرضها يوم ١١ يوليو الجاري.

ونشر رزق، بوستر المسرحية عبر حسابه على فيسبوك، وعلّق: "مسرحية (ليلتكم سعيدة)، يومياً على المسرح القومي بالعتبة، ابتداء من الأحد ١١ يوليو ".

واحتفل رزق، مؤخرا بعقد قرانه بحضور عدد من أصدقائه من داخل الوسط الفني، من بينهم الفنان تامر شلتوت والمخرج الكبير خالد جلال.

جدير بالذكر أن الفنان محمد علي رزق شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل"ضل راجل" بطولة ياسر جلال ونور اللبنانية وأحمد حلاوة، وعدد من الفنانين.