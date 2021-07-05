صور| أحمد سعد مع نجليه على كوبري ستانلي.. وهكذا علق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشف الفنان أحمد سعد، عن أحدث ظهور له بصحبة نجليه "جودي وأحمد"، وذلك خلال تواجده بمحافظة الإسكندرية.

ونشر سعد، صورا له معهما على كوبري ستانلي، عبر حسابه على إنستجرام، وعلّق: "ألف حمد وشكر ليك يا رب.. رزقني بأولاد بيحبوا إسكندرية زي ما أنا بحبها".

وتعتبر لبنى بيومي هي الزوجة الأولى في حياة الفنان أحمد سعد، حيث تزوجا في عام 2006، وأنجب منها "جودي وأحمد"، ولم تكتمل علاقتهما وانفصلا بعد خلافات بينهما.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد سعد، أغنية "الملوك" مع مطربي المهرجانات عنبة ودبل زوكش.

والأغنية من إنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر، والكليب من إخراج حسين شعبان.