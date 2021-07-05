فنان أحبته جميع الفتيات العرب قبل حتى أن يروه.. لن تصدق وسامته حينما كبر.. شاهد من يكون ؟

كتب امير فتحي في الاثنين 5 يوليو 2021 02:51 صباحاً - تداولت مجموعة من الحسابات علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة نادرة تعود إلى أيام الطفولة لفنان سوري شهير، حيث كان طفلاً في سنوات عمره الأولي، وتفاعل الجمهور مع الصورة بشكلٍ لافت، حيث أشاد المتابعون ببرائته وجماله.

أنه الفنان السوري “مكسيم خليل” الذي استعاد ذكريات طفولته وقام بمشاركة جمهوره عبر حسابه الرسمي بتطبيق إنستجرام، بصورة قديمة له من مرحلة الطفولة، ولاقت تلك الصورة النادرة، عشرات الآلاف من الإعجابات من قبل متابعيه، كما تداولوها علي نطاقٍ واسع.

صورة نارة من طفولة الفنان السوري “مكسيم خليل”

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يُذكر عن مكسيم خليل أنه ممثل سوري ولد في دمشق والدته هي فنانة المكياج الشهيرة ستيلا خليل, درس الباليه لمدة 10 سنوات وكان الشاب ‏الوحيد في الدفعة الاولى لتأسيس معهد الباليه في دمشق عام 1988. عمل مكسيم كمساعد مخرج في مسلسل ‏البحر ايوب ومسلسل الفوارس والبواسل.

بدأ مكسيم خليل عمله كممثل عام 2000، وحقق انتشار ونجاح واسع من خلال مشاركته ‏بعدد كبير من المسلسلات والتى من ابرزها: ربيع قرطبة, مرايا, اهل الغرام, زمن الخوف, زمن العار, لعنة الطين, حلاوة ‏الروح, غدا نلتقي.

كما حقق مكسيم انتشار على مستوى الوطن العربي من خلال المسلسل المشترك روبي للمخرج رامي ‏حنا ثم كانت بدايته في مصر من خلال (مسلسل الشك) مع مي عز الدين عام 2012.

عمل مكسيم أيضًا في دبلجة ‏المسلسلات التركية، حيث قام بأداء صوت شخصية مهند التركي من خلال مسلسل نور ومهند). كما قدم مكسيم أداء صوتي في مسلسل الرسوم المتحركة كونان الجزء الثاني بدور اللص الطائر.

وتزوج الفنان مكسيم خليل من الفنانة “سوسن ارشيد” الذي تعرف عليها اثناء تصوير مسلسل عشنا وشفنا عام ‏‏2004. ولديهم ولدان هما جاد ولوكاس ولديه ولد واحد هو هاني من زواج سابق.

‏حصد مكسيم عدد من الجوائز أهمها: (جائزة ادونيا كافضل ممثل دور ثاني عن مسلسل زمن العار، جائزة الموريكس دور لعام 2012 كافضل ممثل عربي عن مسلسل الولادة من الخاصرة، وجائزة الموريكس دور لعام 2013 كأفضل ممثل عربي عن مسلسل روبي).

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