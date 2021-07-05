الموت يفجع الوسط الفني المصري

كتب امير فتحي في الاثنين 5 يوليو 2021 02:51 صباحاً - أعلن الفنان عصام كاريكا، وفاة الشاعر الغنائى سمير زكي، أمس (السبت) عن عم ناهز 54 عاماً، الذى وصفه برفيق الدرب وصديق العمر، وذلك من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك“،

ونعاه المطرب عصام كاريكا؛ قائلاً: “الشاعر سمير زكى رفيق الدرب وصديق العمر فى ذمة الله.. صاحب كلمات “امشى ورا كدبهم”، ٨٠ غنوة كلامك يا سمير عمرى ما حنساك.. ربنا يرحمك يا سمرة وجعت قلبى والله”.

الشاعر سمير زكى صاحب رصيد كبير من الأغانى الرومانسية التي وصلت إلى 80 أغنية تعاون خلالها مع كبار النجوم في مصر والوطن العربى أبرزهم، ديانا حداد وصابر الرباعى ولطيفة و وليد توفيق و نوال الزغبى و باسكال مشعلانى و محمد محيى و خالد سليم ومحمود الليثى و خالد عجاج و عبد الفتاح جرينى وحميد الشاعرى وعبد الباسط حمودة.

نرشح لك – شاهدوا بالمستندات.. ياسمين نيار تقاضي عصام كاريكا بتهمة النصب والتحرش.. والأخير يرد

في سياقٍ آخر، كشف الملحن عصام كاريكا أنه انتهى من تصوير كليب جديد مؤخرا ليقوم بطرحه للجمهور خلال أيام قليلة بعنوان “مابنامشي”، كلمات محمد هلال وألحانه وتوزيع موسيقي باسم منير وستطرحها مزيكا وعالم الفن على القنوات الفضائية.

وأضاف انه قام بتصويرها بطريقة “ريلايكس”، وتدور فكرة الكليب عن شخص اسمه ميدو بارون يقوم بعمل بعض المواقف في أحداث الكليب .

وأكد كاريكا أن الكليب سيكون مفاجأة للجمهور، وتصويره أيضا تم بصورة مميزة، لافتا ان فكرة الريلايكس ستكون جديدة عما قدم سابقا في هذه النوعية .

كما أعرب عصام كاريكا، عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها على أغنية “حياتى ارتاحت” مؤكدًا أن نجاحها فاق توقعاته تخطت مليونى مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب“، وهى من ألحانه وتوزيع جيزو وكلمات مصطفى محمد ميكس وماستر محمد جودة، ومن إخراج رودينا حاطوم، وإنتاج لايف ستايلز.

من ناحية أخري، أشار إلى أنه سيقوم باحياء مجموعة من الحفلات الغنائية خلال الفترة المقبلة في مصر وخارجها.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

نورت