شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تكشف عن رسمة لوالدتها دلال عبد العزيز أبيض × أسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة دنيا سمير غانم، متابعيها وجمهورها بصورة لوالدتها دلال عبد العزيز، عبر الاستوري الشخصي لها بموقع "إنستجرام"، لتذكير متابعيها بأزمتها الصحية التي تعاني منها حاليا، وتخضع خلالها للرعاية الطبية في أحد المستشفيات.

وظهرت الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز في الرسمة باللون الأبيض والأسود، في مرحلة شبابها، وسرعان ما انتشرت الصورة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة لمساندة النجمة الكبيرة والدعاء لها لتخطي أزمتها الصحية.



دلال عبد العزيز فى رسمة جديدة

وقال الدكتور محمد النادى، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن مصر خالية من متحور دلتا بلس، وهذا الأمر ليس كلاما، وإنما هى أرقام على أرض الواقع، مشيرا إلى أن مصر حاليا تقوم بتسجيل عدد إصابات أقل من 20% من التى كانت تسجل فى ذروة الموجة الثالثة، مؤكدا أن آخر المعلومات لديه أن حالة الفنانة دلال عبد العزيز تتماثل للشفاء، ولكنها لا تزال فى حاجة إلى الأكسجين بطرق إمداد تنفس صناعى - غير النافذ - أى بدون استخدام أنبوبة حنجرية.