شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان أفلام السعودية يعقد ندوة حول رمزية الصحراء في السينما.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مهرجان أفلام السعودية في دورته السابعة، عقد ندوة بعنوان "عين الصقر.. رمزية الصحراء في السينما وارتباطها بالثقافة المحلية" والتي تأتي ضمن برامج المهرجان والذي يستمر حتى 7 يوليو الجاري، حيث تحدث الكاتب الروائي عواض العصيمي عن دراسته وعن التيمات الأساسية في الصحراء السعودية مثل: الترحال وعلاقة الإنسان بالصحراء في زماننا هذا والأزمنة الأخرى، وأكد أنه مستعد لعمل فني للتقريب بين العالمين، أي "السينما والصحراء"، متمنيا من المنتج الروائي أن يتحول لعالم مرئي يراه المشاهدون ليس على مستوى العرب فقط بل وغيرهم، لافتًا إلى أن هذا الأمر سيكون له عائد ثقافي ومعرفي لمصلحة الوطن بشكلٍ رئيس.

ودعا الناقد المغربي كيروم حميد عموم الجمهور إلى ضرورة تغيير مفهومنا التقليدي عن الصحراء؛ لأنها ليست فضاء واقعيا، وإنما هي فضاء متخيل نستطيع أن نصنع فيه أمورا تتجاوز الواقع، ولفت إلى أن الصور السينمائية تستطيع استعمال أدق تفاصيل الأشياء، ومنها الصحراء الغنية بالمشاهد المثيرة والمعاني الحية المتمثلة في الشعر، مطالبا بعودة السينما للشعر، كونه أدبا سبق السينما بآلاف السنين، إلا أنهما أصبحا فنين متجاورين؛ فهما من نتاج الفكر الإنساني المبدع، وتجمع بينهما سمات وتفرق بينهما أخرى، ولكن هناك علاقة حميمة ما تنفك تجمع بين الفنين.

وفي ندوة "كنوز وخفايا الصحراء" ضمن برنامج "مخيال الصحراء" أوضح الباحث والمستكشف معاذ العوفي أن رحلاته ساعدت في تكوين شخصيته كمصور، فعندما سافر كثيرا انقطع خلالها عشر سنوات بعيداً عن السعودية، وبدأ ينشر المحتوى الذي قام بتصويره في سفرياته، واكتشف أنه أصبح غريبا عن المدينة المنورة، فبدأ بتصوير أرجاء المدينة المنورة؛ ليكتشف أن بها الكثير من المناطق السياحية التي لم يعرفها من قبل، لدرجة أن بعض من شاهد صوره عن السعودية وعن المدينة المنورة لم يتوقع أن تلك المشاهد في السعودية.