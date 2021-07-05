شكرا لقرائتكم خبر عن سعر إطلالة هايلى بالدوين فى أحدث ظهور لها مع جاستين بيبر أثناء رحلتهما لليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع ديلى ميل عن سعر إطلالة النجمة هايلى بالدوين بفستانها الأخير التي تميزت به أثناء ظهورها بصحبة زوجها المغنى جاستين بيبر، حيث خطفت به الأضواء وفقًا لتقرير موقع ديلى ميل الذى تطرق فيه إلى النجمة التي اعتادت على أن تستقطب الكثيرين حول العالم لمتابعتها خاصة بمجال الأزياء بلغ سعرها فستانها أكثر من ألف دولار.

وأضاف تقرير ديلى ميل أن سعر فستان عارضة الأزياء هايلى بالدوين وصل بالتحديد إلى 1140 دولارًا، وهو ما يجعله أحد أغلى فساتين العارضة الشهيرة خاصة أنها ارتدته أثناء ذهابها إلى رحلة بحرية طويلة بصحبة بيبر لجزر اليونان مؤخرًا.



هايلى وجاستين بيبر

وتأتى رحلة بيبر وهايلى بالدوين الأخيرة إلى جزر اليونان بغرض الاستمتاع بفصل الصيف سويًا، وذلك خلال رحلة بدآها من لوس أنجلوس، حيث أكد التقرير أن الثنائى كانا يقضيان وقتهما بفندق فاخرتحيط به المياه من كل ناحية، حيث مبنى جناحهما من صخور ضخمة للغاية تعطى جناحهما صورة مميزة، وذلك داخل الجناح الذى يطلق عليه اسم "Blue & You"، والذى يعتبر واحدًا من الأجنحة المعروفة حول العالم بالنسبة للمشاهير.



هايلى وجاستين

كما أكد التقرير أن الجناح يضم سريرًا مزدوجًا في الهواء الطلق فوق الماء، ومسبحًا داخليًا على شكل كهف، وبركتين بالإضافة إلى بار عائم، مما يجعله المكان المثالي للاستمتاع بالمشروبات ومشاهدة غروب الشمس، أيضًا يمكن للزوجين الاسترخاء في دش صخرى طبيعى في الهواء الطلق.