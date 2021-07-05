مي عمر تخطف الأنظار بفستان قصير إلى جانب سيارتها (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

خطفت الفنانة مي عمر، الأنظار إليها في أحدث ظهور لها إلى جانب سيارتها.

ونشرت مي، الصورة عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت خلالها مرتدية فستانا قصيرا.

وكان أخر أعمال الفنانة مي عمر مسلسل "نسل الأغراب" بطولة النجوم: أحمد السقا، أمير كرارة، محمد دياب، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، ريم سامي، ملك زاهر، وغيرهم.

المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوي بين بطلي العمل السقا وكرارة، العمل عُرض رمضان الماضي 2021.