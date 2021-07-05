نانسي عجرم تداعب ابنتها داخل فيلتها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

شاركت الفنانة نانسي عجرم، متابعيها وجمهورها، لحظات أثناء مداعبتها لابنتها داخل فيلتها.

ونشرت نانسي، صورا مع ابنتها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "٤ خطوات لربح العالم".

وطرحت نانسي عجرم، قبل أيام، الأغنية الرابعة من ألبوم "نانسي 10" والتي تحمل اسم "بدي حدا حبو"، الجمعة الماضية، عبر قناتها على موقع "يوتيوب"، من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي، وتوزيع هادي شرارة.

وكانت الفنانة اللبنانية، طرحت مؤخرا 3 أغنيات من ألبومها "نانسي 10"، الأولى تحمل اسم "حبك بيقوي"، من كلمات خالد تاج الدين، وألحان وليد سعد، وتوزيع هاني يعقوب، والأغنية الثانية بعنوان "مشكلتك الوحيدة" كلمات علي المولى، وألحان أيمن قميحة، وتوزيع باسم الرزق، والثالثة بعنوان "جاية معاك" من كلمات خالد تاج الدين‎، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.