عبد الرحيم كمال عن معلق مباراة الأهلي وسموحة: "يا حفيظ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علّق السيناريست عبد الرحيم كمال، على فوز النادي الأهلي على فريق سموحة في اللقاء الذي جمع بينهما ببطولة الدوري الممتاز.

وكتب كمال، عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "سموحة نادي لطيف جدا معمول عشان يرفه عن النادي الأهلي ويسعده".

أضاف: "معلق الماتش بتاع الأهلي وسموحة ده ظريف ظرف لطيف لطف خفيف خفة.. يا حفيظ".

واكتسح النادي الأهلي نظيره سموحة، بأربعة أهداف دون رد، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 28 من دوري WE المصري.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 45 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، بينما توقف رصيد سموحة عند النقطة 40 في المركز الرابع.