هنا الزاهد بشعر كيرلي ومي سليم على البحر.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة صيفية على البحر من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشعر كيرلي، من أحدث ظهور لها.

ياسمين رئيس

نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية بلوزة "أوف شولدر"، من أحدث ظهور لها.

إيناس عز الدين

نشرت الفنانة إيناس عز الدين صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها داخل "مركب" في البحر، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

دومينيك حوراني

نشرت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أزرق طويل، وحازت الصورة إعجاب متابعيها.

علا الفارس

نشرت الفنانة اللبنانية علا الفارس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل أحد الحدائق.

منة تيسير

نشرت الفنانة منة تيسير صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية ملابس جريئة من داخل أحد المطاعم، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

ميرنا نور الدين

نشرت الفنانة ميرنا نور الدين صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

نوال الزغبي

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أسود "أوف شولدر"، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

هالة صدقي

نشرت الفنانة هالة صدقي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة هندية.