"هو ده البطل".. هكذا احتفل نبيل الحلفاوي بفوز الأهلي على سموحة في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان نبيل الحلفاوي، على الاحتفال بفوز النادي الأهلي على فريق سموحة في اللقاء الذي جمع بينهما ببطولة الدوري الممتاز.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "أحلى مصالحة من أحلى أهلي".

أضاف: "هو ده البطل.. لازم يكون مرعب في كل ماتشاته.. امتعتونا يا رجالة.. رتم رائع.. وشهوة تهديفية.. وجهد لا يهدأ.. ده العادي بالنسبة للأبطال".

واكتسح النادي الأهلي نظيره سموحة، بأربعة أهداف دون رد، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 28 من دوري WE المصري.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 45 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، بينما توقف رصيد سموحة عند النقطة 40 في المركز الرابع.