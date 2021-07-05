"الشعبي حلو".. نبيلة عبيد ترقص على مهرجان "عايم في بحر الغدر" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو جديد لها.

وظهرت "نبيلة" في الفيديو وهي ترقص بمشهد من أحد أفلامها، مصحوبا بمقطع صوتي من مهرجان "عايم في بحر الغدر".

وعلّقت: "عايم في بحر الغدر.. الشعبي حلو برضه وأنا بيعجبني.. مساكم زي وشوشكم الحلوة".

مهرجان "عايم في بحر الغدر - الوشوش ألوان" لأحمد عزت وعلي سمارة، صدر في مايو 2019، وحقق حتى الآن 150 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد مسلسل "سكر زيادة"، الذي عُرض في رمضان 2020، بطولة نادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر.