تأجيل مهرجان قرطاج الدّولي وكلّ المهرجانات الأخرى في تونس

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 يوليو 2021 01:42 صباحاً - حفاظاً على السّلامة الصحيّة للجمهور وللفنّانين بسبب الارتفاع الكبير لعدد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد، وتماشياً مع قرارات وزارة الشؤون الثقافيّة قرّرت الهيئة المديرة لمهرجان «قرطاج الدولي» تأجيل موعد انطلاق دورته السّادسة والخمسين إلى شهر أغسطس (آب) المُقبل.



وليس مُستبعداً - وفق بعض المصادر - إنْ تواصل انتشار الوباء على الوتيرة الحاليّة وتواصل عدد الوفيات في ارتفاع ـ أن يقع إلغاء دورة المهرجان بأكملها، مثلما حصل في العام الماضي، عندما تمّ ولأوّل مرّة في تاريخ المهرجان ومنذ تأسيسه إلغاء الدّورة كلّها.



وكان مبرمجاً أن ينطلق مهرجان قرطاج يوم 8 يوليو 2021 ويتواصل إلى يوم 17 أغسطس ويتضمن 24 سهرة فنية من تونس والعالم العربي والعالم، من بينها ولأول مرّة سهرة غنائيّة مع «دلال أبو آمنة» من فلسطين.





شعار مهرجان قرطاج - الصورة من حساب مهرجان قرطاج على «فيس بوك»

مهرجان قرطاج



ومهرجان قرطاج الدولي أسّسه الراحل الشاذلي القليبي عام 1964 عندما كان وزيراً للشؤون الثقافية، وهو الذي تولى في وقت لاحق منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، وقد اكتسب المهرجان طيلة أكثر من نصف قرن تقاليد وشهرة عربية وعالمية واسعة، وهو يقام كلّ صيف على المسرح الروماني بقرطاج والذي يتّسع لحواليْ تسعة آلاف من المتفرّجين، وقد استضاف طيلة 55 عاماً أشهروأكبر الفنانين والمسرحيين في تونس والعالم العربي والعالم، وبه غنت نجوم كبيرة من العالم مشرقه ومغربه.

قرارات جديدة



وقد قرّرت اللجنة العلميّة هذه الأيّام وباتّفاق مع الحكومة اتّخاذ إجراءات جديدة صارمة في سعي للحدّ من تفشّي عدوى فيروس «كورونا» في تونس.



وفي هذا السّياق تقرّر تأجيل كافة التظاهرات والمهرجانات والعروض الثقافيّة والفنيّة بالفضاءات العموميّة والخاصّة، وذلك إلى بداية شهر أغسطس.