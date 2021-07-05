آمبر هيرد تفاجئ الجميع بطفلتها الأولى

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 يوليو 2021 01:42 صباحاً - فاجأت الممثلة الشهيرة "آمبر هيرد" متابعيها بأنها أصبحت أمًا جديدة بعد أن رحبت بطفلتها الأولى والتي تُدعى "أونا بايج"، في وقت سابق من هذا العام.



وبحسب موقع "Page 6" نشرت النجمة البالغة من العمر 35 عام الخبر مع 3.9 مليون متابع على Instagram مساء الخميس، وكتبت: "أنا متحمسة للغاية لمشاركة هذا الخبر معكم"، بجانب صورة لها وهي تحتضن الطفلة بحنان على صدرها. وصرحت قائلة: "ولدت ابنتي في 8 أبريل 2021. اسمها "أونا بايج هيرد". إنها بداية بقية حياتي."



وتابعت هيرد: "قبل أربع سنوات، قررت أني أرغب في إنجاب طفل. أردت أن أفعل ذلك بشروطي."



ثم اختتمت "هيرد"منشورها بشكر عائلتها وأصدقائها لمساعدتها، وشقيقتها "ويتني" خلال الوقت المؤلم الذي مرت به.



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"آمبر" تكرم والدتها باسم ابنتها



حرصت "هيرد" على إختيار اسم طفلتها "بايج" كنوع من التكريم لوالدتها الراحلة "بايج هيرد"، التي توفيت في مايو من العام الماضي. في ذلك الوقت ، قالت "هيرد" إنها كانت محطمة القلب ومدمرة بشكل لا يصدق.



وقد وصفت والدتها "بايج" في منشور على Instagram بأنها أجمل امرأة عرفتها على الإطلاق، وأضافت: "من الصعب أن أتخيل الحياة بدونها بل والأصعب قولها، لكنني أشعر بأنني محظوظة حقًا لأنني كنت ابنتها."

"هيرد" الأم وأعمالها القادمة



هذا ومن المقرر أن تقوم "هيرد" بعد ذلك بتصوير فيلم "Aquaman 2" الذي تلعب فيه دور الأميرة الأطلنطية "ميرا" أمام "جيسون موموا" في دور البطولة.



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"هيرد" تطوي صفحتها مع "جوني ديب"



جدير بالذكر أن الممثلة الشهيرة مرت بفترة مضطربة من حياتها بزواجها من "جوني ديب" في الفترة من 2015 وحتي 2017، الأمر الذي دفعها للجوء للقضاء حتى حصلت على الطلاق.



وفي نوفمبر من العام الماضي، خسر "ديب" قضية تشهير رفيعة المستوى ضد صحيفة The Sun البريطانية بسبب مزاعم بأنه زوج مسيء. وحكم القاضي أن مزاعم "هيرد" كانت صحيحة إلى حد كبير حيث وجد القاضي أن "ديب" قد اعتدى على "هيرد" في اثنتي عشرة مناسبة ووضعها في خوف على حياتها ثلاث مرات.

