القاضي يرفض طلب بريتني سبيرز بإلغاء وصاية والدها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 يوليو 2021 01:42 صباحاً - قوبل طلب النجمة بريتني سبيرز بالرفض من جهة قاضية المحكمة في لوس أنجلوس بخصوص عزل والدها من وصايتها، على الرغم من شهادة "سبيرز" المثيرة في المحكمة الأسبوع الماضي.



وبحسب موقع "The Guardian" كان "صمويل إنغام الثالث" محامي المغنية "سبيرز" قد تقدم بطلب في نوفمبر الماضي في إحدى محاكم لوس أنجلوس لإنهاء سيطرة الأب "جيمي سبيرز" على ممتلكاتها، وقال إن النجمة خائفة من والدها وتريد إقالته بصفته الوصي الوحيد عليها - وهو الدور الذي قام به منذ عام 2008.

وصاية أخرى.



رفضت القاضية "بريندا بيني" تعليق والدها من الوصاية، على الرغم من أنها لم تستبعد الالتماسات المستقبلية لعزله أو تعليقه. أيضًا، في ذلك الوقت عينت القاضية شركة Bessemer Trust المالية كأمين حفظ مشارك حيث كانت جلسة المحكمة مخصصة فقط لتأييد Bessemer Trust بصفتها أمينًا مشاركًا.

سبب تمسك المحكمة بالوصاية.



وقد ورد في سجل المحكمة الصادر يوم الأربعاء الفائت أن المحكمة قضت بأن "سبيرز" غير قادرة إلى حد كبير على إدارة مواردها المالية أو مقاومة الاحتيال أو التأثير غير الضروري.





بريتني سبيرز - الصورة من حسابها على "إنستقرام"

"سبيرز" لأول مرة في المحكمة



في الأسبوع الماضي، أدلت "سبيرز" بشهادتها التي استمرت 24 دقيقة، وهي المرة الأولى التي تتحدث فيها أمام المحكمة علانية خلال 13 عامًا من فرض الوصاية عليها. وفي حديثها إلى القاضية، قالت "سبيرز" إن والدها يتمتع بالسيطرة على حياتها.



وتوسلت إلى القاضية قائلة: "أريد فقط أن تعود حياتي. لقد مر 13 عامًا. وهذا يكفي. لقد مر وقت طويل منذ أن امتلكت أموالي. أتمنى وحلمي أن ينتهي كل هذا دون اختبار."





بريتني سبيرز - الصورة من حسابها على "إنستقرام"

وصاية والد "سبيرز" عليها



كان والد "سبيرز" هو الوصي المشارك لها منذ عام 2008، عندما عانت المغنية من أزمة عامة للغاية. أصبح المنسق الوحيد في عام 2019 بعد استقالة المحامي المشارك "أندرو واليت".



وبصفته الوصي الوحيد على ممتلكاتها، فهو يتعامل مع جميع مواردها المالية - بينما تكسب مبلغًا كبيرًا من دخلها السنوي الذي يبلغ عدة ملايين من الدولارات، حيث تستمر "سبيرز" في تسجيل الموسيقى والعزف بانتظام في مقر إقامتها في لاس فيغاس ، تحت قيادته ووصاية مقيدة.



جدير بالذكر أن قضية "سبيرز" - التي حظيت باهتمام عالمي كبير مع تزايد الضغط لدعم نجمة البوب ​​وإبعاد والدها عن وصايتها – من المقرر عقد جلسة قادمة لها في 14 يوليو.