شكرا لقرائتكم خبر عن شريف دسوقي يغنى لـ"السعادة" بصحبة أشرف زكى فى أحدث ظهور بعد بتر قدمه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "كلنا عاوزين سعادة.. بس إيه هي السعادة.. ولا إيه معنى السعادة" بهذه الكلمات تغنى الفنان شريف دسوقى خلال فيديو جمعه بدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، والتي ظهرت عليه علامات السعادة رغم المحنة الكبرى التي مر بها خلال الفترة الماضية بعدما تم بتر قدمه، ويبدو أن إيمانه بالله وقدره وحب الجمهور له كان من أهم العوامل التي ساندته في هذه المحنة.

وظهر الفنان شريق دسوقي على كرسى متحرك بصحبة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية، بمكتبه داخل المعهد العالى للفنون الشعبية، وتم الاتفاق بين رئيس أكاديمية الفنون والفنان شريف دسوقى بأن يلتقى بطلاب المعهد يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، والذى سيتحدث خلاله على الكثير من أدواره وعن المحنة التي تعرض لها وما الدروس المستفاد منها خلال كل محطات حياته الفنية والشخصية.

يذكر أن الفنان شريف دسوقى كان قد أجرى جراحة لبتر ساقه اليسرى فى أحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، قبل نقله إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة لاستكمال علاجه على نفقة الدولة، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم كل سبل الرعاية الطبية اللازمة له.

جدير بالذكر أن نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكى، حرصت فى وقت سابق أن تتوجه بالشكر للرئيس السيسى على وقوفه بجانب أزمة الفنان شريف دسوقى، وقالت فى بيان صادر عنها: "تتقدم نقابة المهن التمثيلية الممثلة لجموع فنانى مصر بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على متابعته الشخصية ورعايته لجموع الشعب المصرى وسرعة توجيهات سيادته لعلاج ورعاية الفنان شريف دسوقى فى أزمته الصحية، بصرف معاش استثنائى له تقديرا لدوره الفنى، وهو الأمر الذى يعكس اهتمام ورعاية سيادته للشعب المصرى".