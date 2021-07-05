شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى عز العرب تنضم لمسلسل "السيدة زينب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة ليلى عز العرب لمسلسل "السيدة زينب"، للفنانة سوسن بدر، حيث تعاقدت على العمل منذ يومين، مع الجهة المنتجة للعمل، ومن المقرر انطلاق تصوير العمل الأسبوع المقبل، حسبما أكد مخرج العمل محمد النقلى لليوم السابع، ويعرض العمل فى الموسم الشتوى.

مسلسل "السيدة زينب"، بطولة محمود عبدالمغنى، سوسن بدر، ميمى جمال، حسام داغر، وجارى التعاقد مع باقى أبطال العمل، وتأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى، وتدور أحداث العمل عن السيدة زينب، وحى زقاق المدق، ويتناول أبطال العمل قصصاً فى تلك المنطقة فى إطار اجتماعى.

يذكر أن أخر أعمال ليلى عز العرب مسرحية أبو العربي التى تجسد فيها شخصية تدعى نعيمة خالة أبو العربى وهى الشخصية التى يقدمها هانى رمزى، وعن العمل معه، قالت ليلى عز العرب:"تشرفت بالعمل معه، وأنا بطبيعتى أميل لتقديم الأعمال الكوميدية، لذلك وافقت على العمل الذى يحمل العديد من المفاجآت.

يذكرأن مسرحية "أبو العربى" من بطولة هانى رمزى وداليا البحيرى وحجاج عبد العظيم ومحمد جمعة وأحمد فتحى وعمرو عبد العزيز وآخرون، ومن إخراج تامركرم، تأليف محسن رزق.