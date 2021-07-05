شكرا لقرائتكم خبر عن 43 مليون دولار من نصيب The Hitman’s Wife’s Bodyguard بعد 18 يوما من طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم The Hitman’s Wife’s Bodyguard، إيرادات وصلت إلى 43 مليونا و950 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى، وذلك بعد طرحه يوم 16 يونيو الماضى في مجموعة كبيرة من دور العرض المختلفة حول العالم.

وانقسمت إيرادات فيلم The Hitman’s Wife’s Bodyguard بين 28 مليونا و378 ألف دولار في دور العرض الأمريكية، و15 مليونا و572 الف دولار في دور العرض حول العالم.

ويشهد فيلم The Hitman’s Wife’s Bodyguard عودة الحارس الشخصي مايكل بريس، الذي يلعبه رينولدز والقاتل داريوس كينكيد، الذي يلعبه جاكسون، في مهمة أخرى تهدد حياتهما، هذه المرة انضمت إليها زوجة داريوس سونيا، والتي تلعب دورها حايك.

وتشارك النجمة العالمية سلمى حايك في تكملة فيلم The Hitman’s Bodyguard الذي طرح عام 2017، وحصد 176 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، يشهد فيلم الحركة الكوميدي "The Hitman’s Wife’s Bodyguard"، عودة الحارس الشخصي مايكل بريس، الذي يلعبه رينولدز والقاتل داريوس كينكيد، الذي يلعبه جاكسون، في مهمة أخرى تهدد حياتهما، هذه المرة انضمت إليها زوجة داريوس سونيا، والتي تلعب دورها حايك، كما يشارك في البطولة النجمان أنطونيو بانديراس ومورجان فريمان.

وفى تصريحات سابقة للنجمة النجمة العالمية سلمي حايك، أعربت فيها عن صدمتها من تأجيل طرح فيلمها الجديد The Hitman's Wife's Bodyguard، بسبب تفشى فيروس كورونا وغلق السينمات فى الولايات المتحدة الأمريكية، وكتبت عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "تم تأجيل إصدار HWB إلى صيف هذا العام أشعر بالصدمة لأنني لا أستطيع الانتظار حتى أراكم جميعا".