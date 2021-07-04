ديانا هشام تكشف مواصفات فتى أحلامها: "لازم يكون بيحب الأكل"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدرت الفنانة المصرية الشابة ديانا هشام مؤشرات محرك البحث "Google"، بعدما كشفت عن مواصفات فتى أحلامها.

وأجابت هشام على بعض الأسئلة لجمهورها عبر خاصية الـ"ستوري" على حسابها بموقع "أنستقرام"، بعدما أثارت حالة من الجدل، خلال الفترة الماضية، بعد أن تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي نبأ خطبتها.

وقالت إن الصور المنتشرة لها على منصات السوشيال ميديا كانت ضمن حفل زفاف شقيقها.

وبعد استقبالها الكثير من التساؤلات حول هوية خطيبها، قالت: "أنا مش مخطوبة، ومتخطبتش قبل كدة".

وعن مواصفات فتى أحلامها، أوضحت أنها تريد بعض الأساسيات التي تنظر إليها جميع الفتيات وهي "مراعاة الله فيها، والخوف عليها".

وأضافت: "لازم يبقى بيحب الأكل ويكون دمه خفيف، دي حاجة أساسية في الحياة، وتكون روحه حلوة ومش بتاع مظاهر، ويكون عارف يبسط نفسه ويبسط اللي حواليه وقلبه نضيف".

يذكر أن آخر أعمال ديانا هشام مسلسل "كوفيد- 25"، الذي تم عرضه في رمضان 2021، بطولة الفنان يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني وآيتن عامر وإدوارد وإيناس كامل وراندا البحيري.