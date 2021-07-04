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أبرز عروض شبكة نتفليكس الجديدة في يوليو

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يزدحم جدول عروض منصة البث الإلكتروني نتفليكس بالكثير من الأعمال المميزة في شهر يوليو/تموز.

ورصد موقع "واتس أون نتفليكس" الأمريكي، في التقرير التالي أبرز العروض الجديدة التي تصدر هذا الشهر على نتفليكس.

1- Audible


فيلم "أوديبل"، هو فيلم وثائقي حول لاعب كرة قدم أمريكية يعاني من الصمم يحاول التأقلم مع أسرته والاستعداد لمباراته المهمة القادمة.

2- Grey’s Anatomy


اشترت نتفليكس حقوق عرض الموسم الـ 17 من مسلسل الدراما الطبي الشهير "جرايز أناتومي"، والذي يدور حول حياة الطبيبة ميريديث جراي وزملائها في مستشفى جراي سلون في عصر .

3- This Little Love of Mine


فيلم الرومانسية "ذا ليتل لاف أوف ماين"، بطولة ليام ماكنتاير وساسكيا هامبل، ويتناول الفيلم قصة لورا المحامية العبقرية التي تعود إلى بلدتها الأم لإقناع صديقها القديم للانضمام إلى الشركة التي أنشأها والدها.

4- Resident Evil: Infinite Darkness


مسلسل "الشر المقيم: الظلام اللانهائي"، هو مسلسل أنمي مبني على سلسلة الألعاب الشهير ريزدنت إيفل، وهو من بطولة كلير ريدفيلد وليون كينيدي.

5- Atypical


يعرض الموسم الرابع والأخير من مسلسل "غير اعتيادي" على نتفليكس هذا الشهر، وهو من بطولة كير جيلكريست ويدور حول صبي في الـ 18 من عمره يواجه تحديات إصابته بمرض التوحد.

6- Gunpowder Milkshake


فيلم الإثارة المنتظر من بطولة كارين جيلان ولينا هيدي، ويتناول 3 أجيال من النساء يصارعن للأخذ بالثأر ممن تسببوا في تدمير حياتهم.

7- The Walking Dead

يعرض الموسم العاشر من مسلسل "ذا واكين جديد" على نتفليكس هذا الشهر، ويتناول المسلسل عصر ما بعد انهيار الحضارة حيث يقاوم الناجون غزو الزومبي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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