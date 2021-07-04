أبرز عروض شبكة نتفليكس الجديدة في يوليو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يزدحم جدول عروض منصة البث الإلكتروني نتفليكس بالكثير من الأعمال المميزة في شهر يوليو/تموز.

ورصد موقع "واتس أون نتفليكس" الأمريكي، في التقرير التالي أبرز العروض الجديدة التي تصدر هذا الشهر على نتفليكس.



1- Audible





فيلم "أوديبل"، هو فيلم وثائقي حول لاعب كرة قدم أمريكية يعاني من الصمم يحاول التأقلم مع أسرته والاستعداد لمباراته المهمة القادمة.



2- Grey’s Anatomy





اشترت نتفليكس حقوق عرض الموسم الـ 17 من مسلسل الدراما الطبي الشهير "جرايز أناتومي"، والذي يدور حول حياة الطبيبة ميريديث جراي وزملائها في مستشفى جراي سلون في عصر كورونا.



3- This Little Love of Mine





فيلم الرومانسية "ذا ليتل لاف أوف ماين"، بطولة ليام ماكنتاير وساسكيا هامبل، ويتناول الفيلم قصة لورا المحامية العبقرية التي تعود إلى بلدتها الأم لإقناع صديقها القديم للانضمام إلى الشركة التي أنشأها والدها.

4- Resident Evil: Infinite Darkness





مسلسل "الشر المقيم: الظلام اللانهائي"، هو مسلسل أنمي مبني على سلسلة الألعاب الشهير ريزدنت إيفل، وهو من بطولة كلير ريدفيلد وليون كينيدي.



5- Atypical





يعرض الموسم الرابع والأخير من مسلسل "غير اعتيادي" على نتفليكس هذا الشهر، وهو من بطولة كير جيلكريست ويدور حول صبي في الـ 18 من عمره يواجه تحديات إصابته بمرض التوحد.



6- Gunpowder Milkshake





فيلم الإثارة المنتظر من بطولة كارين جيلان ولينا هيدي، ويتناول 3 أجيال من النساء يصارعن للأخذ بالثأر ممن تسببوا في تدمير حياتهم.

7- The Walking Dead

يعرض الموسم العاشر من مسلسل "ذا واكين جديد" على نتفليكس هذا الشهر، ويتناول المسلسل عصر ما بعد انهيار الحضارة حيث يقاوم الناجون غزو الزومبي.