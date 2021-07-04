أهم 7 أفلام في مهرجان كان السينمائي 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنطلق فعاليات مهرجان كان السينمائي 6 يوليو/تموز المقبل وتستمر حتى 17 يوليو/تموز 2021.

وبعد إلغاء المهرجان الأهم سينمائيًا العام الماضي تخوفًا من جائحة كورونا، ينتظر عشاق السينما حول العالم أبرز العروض الجديدة التي يُفتتح عرضها خلال المهرجان.

ورصد موقع "ذا فيلم ستيج" الأمريكي في التقرير التالي، أهم الأفلام المنتظر عرضها في المهرجان.



1- Everything Went Fine

فيلم "كل شيء سار جيدًا" الفرنسي، بطولة صوفي مارسو وهانا شيجولا، ويتناول قصة أب في الـ 85 من عمره يجتمع بابنته مجددًا ويستدعيها للمكوث معه بعد إصابته بجلطة أدت إلى شلل.

2- The French Dispatch





فيلم "الوفد الفرنسي"، هو فيلم أمريكي كوميدي، بطولة تيموثي شالامي وبيل موري وفرانسيس مكدورماند وإخراج ويس أندرسون.

تدور أحداث الفيلم في مدينة فرنسية خيالية خلال فترة العشرينيات، حول مجموعة قصص يتم نشرها في مجلة الوفد الفرنسي.

3- A Hero

فيلم "بطل"، من إخراج وتأليف الإيراني أصغر فرهادي، وبطولة أمير جديدي ومحسن تاناباندي، وينافس على جائزة السفعة الذهبية، وحتى الآن لا توجد تفاصيل حول الحبكة لكن اسم المخرج وحده كفيل بوضعه على قائمة الأكثر ترقبًا.



4- Memoria





فيلم "ميموريا"، بطولة تيلدا سوينتون وجين باليبار، ويتناول قصة سيدة من أسكوتلندا تلاحظ عند سفرها إلى كولومبيا مجموعة أصوات غريبة، وسرعان ما تبدأ في التفكير في معانيهم.



5- Red Rocket





فيلم "ريد روكيت"، بطولة سيمون ريكس، ويدور حول محتال أمريكي يعود إلى بلدته الأم حيث لا يطيقه أحد.



6- Nitram





فيلم "نيترام" الأسترالي، بطولة كاليب لاندري وجودي ديفيس، ويتناول مذبحة بورت آرثر في تسمانيا، أستراليا، والتي أدت إلى مقتل 35 شخصا وكانت السبب في تغيير قوانين مراقبة الأسلحة في استراليا.

7- After Yang

فيلم الخيال العلمي "بعد يانج" بطولة كولين فيرث وجاستن إتش مين، وتدور أحداثه في المستقبل حيث تعيد عائلة تعريف مفهومها حول الحب والتواصل بعد خسارة مساعدهم الآلي.