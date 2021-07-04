ميرنا الهلباوي تعلن انفصالها عن محمد عطية: "الحمدلله على كل شيء"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت مذيعة الراديو ميرنا الهلباوي، الأحد، فسخ خطبتها من الفنان محمد عطية عبر حسابها الرسمي بموقع "أنستقرام".

كتبت الهلباوي مستخدمة خاصية الـ"ستوري": "single الحمد لله على كل شيء"، فيما لم تكشف عن أسباب الانفصال.



فيما لم يعلق الفنان محمد عطية على خبر الانفصال، كما أنه لم يحذف صوره برفقة ميرنا، التى جمعتهما فى الرحلات والنزهات المختلفة، وفقاً لصحف مصرية محلية.





وكان عطية قد أعلن ارتباطه بميرنا الهلباوي في أكتوبر/تشرين الأول 2020، عبر حسابه على موقع "أنستقرام"، إذ شارك جمهوره صورة تجمعهما وعلّق عليها: "حب".

واحتفل الثنائي بخطبتهما في نهاية العام الماضي في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء.

وبدأ عطية حياته الفنية مع برنامج "ستار أكاديمي"، كما شارك في العديد من الأفلام بعد حصوله على اللقب بالبرنامج، من بينها: "درس خصوصي، عليا الطرب بالتلاتة"، وكانت آخر أعماله كليب "حكاية جديدة".