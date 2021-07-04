في عيد ميلاده.. ابنة رجاء الجداوي تروي موقفا لوالدتها عن شيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، على تهنئة الفنان شيكو بعيد ميلاده الذي يوافق اليوم الأحد، إذ أنه من مواليد 4 يوليو 1980.

ونشرت أميرة، صورة شيكو عبر حساب والدتها الراحلة على إنستجرام، وعلقت: "كل سنة وأنت طيب يا شيكو، وعقبال 100 سنة صحة وسعادة وراحة بال ونجاح".

وتابعت: "آخر ضحك في حياة مامي، كان (وسيم الصريطي).. كل يوم بالليل لازم تقعد مع اللعبة، وتقولي هاتي الولاد في اللعبة نضحك شوية قبل ما ننام.. كانت تضحك من قلبها".

وأضافت: "دايمًا ناجح وسعيد وبصحة.. أنت عارف البيت ده كله بيحبك قد إيه يا شيكو".

يذكر أن آخر أعمال شيكو مسلسل "اللعبة 2 - ليفل الوحش" والذي عُرض عبر منصة "شاهد VIP" في يناير 2021، وشارك في بطولته النجوم: هشام ماجد، مي كساب، ميرنا جميل، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، أحمد فتحي، ومحمد أوتاكا، ورانيا يوسف وغيرهم، وأشرف على الكتابة فادي أبو السعود، سيناريو وحوار أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، من إخراج معتز التوني.

جدير بالذكر أن الفنانة رجاء الجداوي، توفيت يوم 5 يوليو 2020، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد.