مايان السيد تقفز من الطائرة خلال رحلتها في زنجبار (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة الشابة مايان السيد، جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو جديد من رحلتها إلى زنجبار في تنزانيا.

وظهرت مايان، في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وهي تمارس رياضة القفز بالمظلات من الطائرة "Skydiving".

يذكر أن أخر أعمال مايان السيد مسلسل "حرب أهلية" في رمضان 2021، مع النجوم: يسرا وجميلة عوض وباسل خياط وأروى جودة ورشدى الشامي وسينتيا خليفة وغيرهم، من إخراج سامح عبد العزيز.

كما شاركت مايان السيد في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسلي "هجمة مرتدة" مع النجوم أحمد عز وهند صبري وماجدة زكي وصلاح عبد الله وغيرهم، و"لعبة نيوتن" مع منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد وغيرهم.