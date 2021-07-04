خاص| بعد أزمة التسجيل الصوتي.. هل يستعد حسام حبيب لمقاضاة نضال الأحمدية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

إلى أين وصل ملف النزاع بين الفنان حسام حبيب ونضال الأحمدية؟ هل بدأ وزوجته المطربة شيرين عبد الوهاب إجراءات تقديم بلاغا رسميا ضد الإعلامية اللبنانية؟ أسئلة فرضت نفسها بعد تأكيد المطرب على ذلك خلال الفيديوهات المصورة التي نشرها عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، إلى جانب الإشارة لتعرضه إلى الابتزاز قبل نشر الحوار المنسوب لوالده.

الخبير القانوني حسام لطفي، محامي المطربة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، أجاب لنا على ذلك قال في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قائلا: "حتى اليوم لم أتلق أي بيانات بشأن هذا الملف، ولم يتم التواصل معي منهما بخصوص هذا الأمر".

وكان حسام حبيب، أكد في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب على برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر"، أكد أن الفتاة طلبت منه مبلغ 2 مليون جنيه وإلا ستنشر التسجيل في وسائل التواصل، فرد عليها: "تعالي إلي وخذي الـ 2 مليون ونزليه".

وتابع: "قامت الفتاة بإرسال جزء من التسريبات التي قامت بتسجيلها، ولم تكن من الأجزاء المذاعة، بل يمكن أن تكون أسوأ من الذي تمت إذاعته، وذلك لكي يتم ابتزازي أكثر وأن القادم أثقل".

ومن جانبها، دخلت المطربة شيرين عبد الوهاب، في نوبة بكاء، خلال حديثها مع الإعلامي عمرو أديب، أثناء توضيحها لحالتها وموقفها من التسجيل الصوتي وتداعياته.

وقالت شيرين: "أنا تعبانة، بحاول امشي جوه الحيط"، ولم تستطع استكمال حديثها وانهارت من البكاء.

وجاءت المداخلة التي أجراها الفنان حسام حبيب، مع تصاعد الأزمة التي أثارتها الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، من خلال نشر تسجيل صوتي منسوب إلى والده حسين حبيب، جاء فيه إن هناك خطة لزواج ابنه من أخرى، سعيا لتحقيق حلمه بالإنجاب، وأدلى خلاله بتصريحات أخرى متعلقة باختلاف البيئة الاجتماعية التي جاءت منها زوجة ابنه شيرين عبد الوهاب عن تلك التي ينتمي إليها حسام، وهو ما تسبب في وجود خلافات مع والدة حسام.

حسام كان قد قام بنشر أكثر من فيديو عبر صفحته في موقع "إنستجرام"، للرد على ما جاء في التسجيل الصوتي، قبل أن يقوم بالهجوم على نضال، وتهديدها باللجوء إلى القضاء، وقال موجها حديثه إلى الإعلامية اللبنانية، وقال: "يبدو أن استقصاءاتك واصلة في بلدك بشكل كبير ومحدش بيقدر يقاضيكي، لكن مصر فيها قانون، وأنتي عارفة يعني إيه مصر".