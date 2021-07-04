دنيا سمير غانم توجه رسالة جديدة لوالدتها دلال عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على توجيه رسالة جديدة لوالدتها الفنانة القديرة دلال عبد العزيز.

ونشرت دنيا، صورة لوالدتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بحبك أوي يا مامي.. ربنا يشفيكي ويعافيكي ويهون عليكي".

وكان الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، كشف مؤخرا تطورات حالة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، والتي تعاني صحيا منذ فترة طويلة.

وقال النادي، في مداخلة مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن": "الحمد لله تتماثل للشفاء، لكنها لاتزال في حاجة إلى الأكسجين بطرق إمداد تنفس صناعي غير نافذ، أي بدون استخدام أنبوبة حنجرية، لكن الأمور إلى حد ما مستقرة".

وكان الإعلامي رامي رضوان، كشف منذ نحو 10 أيام، في برنامجه "مساء DMC"، تطورات حالة حماته الفنانة دلال عبد العزيز، وقال: "تأتينا رسائل كثيرة من أشخاص يطلبون منا أن نطمئنهم على صحة الفنانة دلال عبدالعزيز، وهناك أخبار تخرج، لا أعرف من أين تأتي مصادرها، لكن الجزء الإيجابي في الخبر مع أنه شائعة، هو أنه فأل خير، والجزء الإيجابي الآخر، أن بعض الزملاء الصحفيين جعلوني أطمئن أن هناك من يمارس الصحافة بحق، إذ أرسلوا لي ما نُشر وطلبوا التحقق من صحته".

وتابع: "الخبر يقول إن النجمة دلال عبدالعزيز حالتها الصحية في تحسن كبير، وانتقلت من الرعاية المركزة لغرفة عادية وبدأت تتحرك بمساعدة المحيطين بها، لعله فأل خير، وهذا ما نتمناه، والحقيقة أن إذا كان هناك أخبار مبشرة، وحدث تطور إيجابي، سنقوم بطمأنة حضراتكم، لكن المعلومات المنسوبة لمصدر حقيقتها أن النجمة دلال عبدالعزيز انتقلت من غرفة في الرعاية لغرفة أخرى في الرعاية، وليس من المهم ذكر الأسباب، لكن شتان ما بين الانتقال من غرفة الرعاية لغرفة عادية أو غرفة داخل الرعاية".

وحول ما تردد بشأن أنها استعادت قدرتها على الحركة بمساعدة المحيطين بها، أوضح رامي "هذا ليس دقيقا، الحالة الصحية للنجمة دلال العزيز، من المجازفة أن يحدث فيها أي نوع من المجهود في الوقت الراهن"، مؤكدًا أن حالتها لم تشهد تحسنا كبيرا كما نُشر، ومتمنيا أن يأتي الوقت الذي يستطيع فيه أن يقول إن الحالة تشهد استقرارا "لأن الاستقرار معناه ان مفيش مطبات بتحصل، في حقيقة الأمر فيه مطبات بتحصل وعشان كده مرة تانية نرجو من حضراتكم الاستمرار في الدعاء لها وربنا ينعم عليها بالشفاء العاجل، وأن نشهد استقرار ثم تحسن يخلينا مطمئنين".

ونظرا لظروفها الصحية؛ غابت الفنانة دلال عبد العزيز عن جنازة زوجها الفنان سمير غانم والذي رحل عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو الماضي، وشيعت جنازته الجمعة 21 مايو، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.