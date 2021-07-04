"آسفة لبشاعة المنظر".. ميار الببلاوي تخضع لعملية جراحية جديدة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلنت الفنانة ميار الببلاوي، اليوم الأحد، عن تعرضها للكسر في 4 أصابع وإجرائها عملية جراحية في قدمها.

ونشرت الببلاوي، صورا لقدميها عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، وعلّقت: "آسفة لبشاعة المنظر، وعارفة أنكوا زهقتوا مني، بس والله ما عارفة أقول إيه غير يارب الصبر من عندك".

أضافت: "بفتح ضرفة الدولاب الصبح وقعت على رجلي كسرتلي أربع صوابع، وصابعي الكبير تهتك تماما، وعملت عملية شالولي الضافر، دي رجلي الشمال، اليمين كسر مضاعف، والصباع الكبير شكله صعب جدا، بس الحمد لله متكسرش".

اختتمت: "ربنا عالم بيا، الوجع بتاع شيل الضافر مع الكسر فوق احتمال البشر، مكسوفة أقول ادعولي بس هطلب منكم الدعاء وأنا عارفة أنكم زهقتوا مني، بس ده قضاء ربنا اللهم لا اعتراض".

وتعرضت ميار الببلاوي، لأزمة صحية، مطلع نوفمبر الماضي خلال تواجدها في الولايات المتحدة الأمريكية، دخلت على إثرها إحدى المستشفيات هناك.

وعقب خروجها من المستشفى بعد انتهاء العملية، عادت إلى مصر وسجدت في أرض المطار من سعادتها بعودتها إلى بلدها.

كما تعرضت مؤخرا لشائعات تفيد بوفاتها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تقوم بنفيها.

وفي يونيو الماضي، أجرت ميار الببلاوي، عملية جراحية لإزالة ورم في الرحم.