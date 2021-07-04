سافر له ورحل قبل رؤيته.. تفاصيل وفاة والد آدم الشرقاوي في أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- منى الموجي وعبد الفتاح العجمي:

رحل الدكتور خالد الشرقاوي، أستاذ القانون بولاية كاليفورنيا، والد الفنان آدم الشرقاوي، عن عالمنا اليوم الأحد، في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا لمصدر مقرب من "آدم" لـ"الخليج 365"؛ فإن والده عانى صحيا خلال الفترة الماضية، وساءت حالته بالأيام الأخيرة ما جعل نجله يسافر له، ولكن القدر لم يُمهله لرؤية ابنه للمرة الأخيرة.

ومن المُقرر تشييع جثمان الدكتور خالد الشرقاوي، فور وصوله من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مسقط رأسه في قرية منية المرشد التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.

وعمل الدكتور خالد الشرقاوي، محاميا في مصر لمدة 14 عامًا، قبل أن يهاجر مع أسرته، إلى الولايات المتحدة عام 1998، ليحصل على ماجستير في القانون الأمريكي وشهادة في القانون الدولي ودكتوراه في العدالة الجنائية، ويكون عضوا باتحاد المحامين الأمريكيين، عضوا بجمعية القانون الدولي الأمريكية، وعضو الجمعية الأمريكية لعلم الإجرام، إضافة إلى كونه عضوا باتحاد المحامين العرب ومحامي أمام محكمة النقص المصرية.

وآدم الشرقاوي، مولود لأبوين مصريين عام 1994، حيث ولد في مصر قبل أن يغادر مع أسرته وهو في الرابعة من عمره إلى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وكانت بدايته مع التمثيل من خلال مسرح الجامعة، حيث لعب دور "روميو" في مسرحية روميو وجولييت، وحصل بعد ذلك على مزيد من الأدوار.

وحقق آدم الشرقاوي شهرة كبيرة في مصر والعالم العربي بمشاركته في مسلسل "لعبة نيوتن"، بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، ومايان السيد وغيرهم، تأليف وإخراج تامر محسن، في رمضان 2021.

وعقب النجاح الذي حققه في المسلسل، اختارته السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سفيرا لمبادرة "اتكلم عربي" باعتباره أحد أبناء الجيل الثاني من المصريين بالخارج، وأثنت على تحدثه باللغة العربية واللهجة المصرية في المسلسل وتمسكه بلغته الأم وبهويته.