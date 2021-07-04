شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبري تتألق بـ "كيرلي" بأحدث ظهور لها فى عطلتها الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة التونسية هند صبري، متابعيها وجمهورها، بصورة لها من عطلتها الصيفية التي تقضيها حاليًا، عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، والتي ظهرت فيها وهي بنيولوك مختلف عن آخر ظهور لها، حيث ظهرت بشعر "كيرلي"، لتخطف الأنظار لها من قبل متابعيها وجمهورها الذين قدموا لها التحية في التعليقات.

وتظهر صبرى فى دور مطلقة ولديها أطفال من الفنان هانى عادل الذى يجسد دور طليقها فى الحلقات الأولى من مسلسل "البحث عن علا"، وتبدأ هند فى صراعات المرأة المطلقة والمسئولة عن أطفال فى المجتمع المصرى، وتواجه العديد من المواقف الصعبة، وتساندها فى تلك المواقف الفنانة ندى موسى التى تجسد دور صديقتها الأنتيم خلال الأحداث.

وانتهى فريق العمل من تصوير المشاهد الأخيرة من المسلسل الأسابيع الماضية، والمقرر عرضه قريبًا على إحدى المنصات الإلكترونية، كما يدخل المسلسل غرف المونتاج والمكساج استعدادًا لطرحه قريبًا، ويرصد العمل من خلال شخصية علا عبد الصبور التى تجسدها عند صبرى التغييرات الإجتماعية التى طرأت عليها فى الـ10 سنوات الأخيرة.



هند صبري

ويستكشف العمل قصة الدكتورة الصيدلانية علا عبد الصبور التى تعيد اكتشاف أو بالأحرى إعادة اختراع ذاتها فى محاولة لمواكبة تطورات الحياة المتسارعة، إلى جانب مغامراتها لإيجاد التوازن بين مسئولياتها المتعددة مع المحاولات الحالمة للعثور على الحب فى حياتها.