للأسبوع الثاني.. "إف 9: ذا فاست ساجا" يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حافظ فيلم الحركة والمغامرة (إف9: ذا فاست ساجا) "السرعة والغضب 9" على صدارة إيرادات السينما الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي، مسجلاً 24 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع.

الفيلم بطولة فين ديزل وميشيل رودريجيز وجوردانا بروستر وجون سينا ومن إخراج جستن لين.

واحتل الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة (ذا بوس بيبي)، الذي يدور في إطار مغامرة كوميدية، المركز الثاني بإيرادات بلغت 17.36 مليون دولار خلال أول 3 أيام من عرضه.

والفيلم من بطولة أليك بولدوين وجيمس مارسدن وإيمي سيداريس ومن إخراج توم مكجراث.

وحلّ في المركز الثالث فيلم (ذا فوريفر بيرج) "التطهير الدائم" بإيرادات بلغت 12.75 مليون دولار.

الفيلم من بطولة آنا دي لا ريجيرا وجوش لوكاس وإخراج إيفراردو فاليريو جوت.