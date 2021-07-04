شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيد وجود قصة حب بين توم هولاند وزندايا .. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الثنائى توم هولاند وزندايا وجود علاقة بينهما بعد فترة من التخمينات أشارت إلى ذلك طوال الفترة السابقة، وذلك بعدما أكدت شائعات عديدة على الأمر بأكثر من مناسبة إلا أن أيًا منهما لم ينفيا أو يؤكدا الأمر قبل أن يثبت وجود ذلك من خلال الصور الأخيرة الذى نشرها تقرير موقع pagesix.

وأكد التقرير أن النجمين شوهدا أثناء ركوبهما سيارة توم هولاند الفارهة، والتى يتخطى سعرها 120 ألف دولار، وتميزا بوجود رومانسية بينهما، وصلت إلى حد القبلات بأكثر من صورة التقطها مصورى الباباراتزى.



توم هولاند

وأضاف التقرير أن ذلك أكد ما تم ترديد في وقت سابق حول علاقتهما معاً، والتي أكد البعض أنها بدأت منذ كواليس فيلم spider man الذى شهد مشاركتهما معًا للمرة الأولى بعمل واحد قبل سنوات، لتبدأ قصة الحب بين هولاند وزندايا.



توم هولاند

من ناحية أخرى سبق وكشفت الشركة المنتجة لـ فيلم Uncharted عن صورة ترويجية له وظهر فيها الممثلان توم هولاند، ومارك ويلبرج، بملابس متشابهة، وهما يقومان بالبحث عن شيء ما وذلك بعد تأجيل طرح الفيلم، الذى يقوم ببطولته الممثل العالمى أنطونيو بانديراس، إلى 18فبراير 2022، وذلك بعد سلسلة من التأجيلات بسبب تداعيات فيروس كورونا.



صور اخرى لهما معاً

الفيلم الجديد "Uncharted"، مستوحى من سلسلة ألعاب الفيديو الأكثر نجاحًا والذي يقوم بإخراجه روبن فليشر، وقد قام الممثل توم هولاند وأنطونيو بانديراس بتصوير عدد من المشاهد للفيلم في منطقة "كوستا برافا" السياحية الإسبانية.