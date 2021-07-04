شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي عجرم توثق تفاصيل "حضنها" مع طفلتها في أربع خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وثقت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، لحظة استقبالها لـ"حضن" من طفلتها أثناء تواجدهما في ساحة منزلهما، حيث ظهرت عجرم وهي تفتح ذراعها من أجل استقبال طفلتها في أربع خطوات، واصفة ذلك الشعور بالأفضل في العالم.

ونشرت عجرم، الخطوات الأربع لاستقبالها للحضن من طفلتها، عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، لتستقبل عددا كبيرا من التعليقات على ظهورها مع طفلتها خلال دقائق من نشرها للصور.

وطرحت عجرم، أمس، أحدث أغانيها عبر قناتها على موقع يوتيوب، والتي تحمل اسم "بدي حدا حبو" من ألبومها الجديد، وهى من كلمات أحمد ماضي وألحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة.

وتقول كلمات الأغنية

بدي حدا حبو عنجد زهقت

بدي حدا بقلبو حس حالي خلقت

بدي حدا بقربو ما حس بالوقت

ينسيني الوقت ينسيني الوقت

وينك تعا خدني خدني من همومي

من خوفي الغريب خدني على دنيي ما فيها حدا

إلا أنا وإنت وشمس ما بتغيب

إنتَ وينك إنتَ سامعني حدا

ما في حدا عنّي يسأل لو غبت

أنا بعترف إني عن حالي بعدت

قلبي تعب مني ومن قلبي تعبت

من قلبي تعبت من قلبي















