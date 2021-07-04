شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد آدم الشرقاوي "بيج زى" نجم "لعبة نيوتن" فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا منذ قليل، دكتور خالد الشرقاوي، والد الفنان آدم الشرقاوي، منذ ساعات وذلك أثناء تواجده فى أمريكا الذى يتواجد فيها الفنان آدم الشرقاوي حاليًا حيث عاد إلى هناك قبل أيام بعد فترة قضاها فى مصر استمتع فيها بردود الفعل حول نجاحه بمسلسل "لعبة نيوتن".

فى جانب آخر، حقق الفنان آدم الشرقاوى نجاحًا كبيرًا منذ انطلاقته الأولى فى التمثيل بعد تجسيده شخصية "بيج زي" ضمن أحداث مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة النجمة منى زكي، الذى عرض على شاشة قناة dmc خلال مارثون دراما رمضان الماضى.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.