شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الليف ينتهى من تسجيل أغنية "أليسطا" ويعلق: مفاجأة وفكرتها جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المطرب نادر أبو الليف في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه انتهى من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "أليسطا" من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة وتوزيع أسامة عبد الهادى، وإنتاج هشام أبو شهبة، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة وتحمل عددًا من المفاجآت، ويقدمها بفكرة مختلفة وجديدة مشيرًا إلى أن الأغنية تحمل طابع أجواء الصيف ويتمنى أن تنال إعجاب جمهوره.

وأطلق مؤخرًا المطرب نادر أبو الليف أحدث أغانيه والتى تحمل اسم "عيب كدة" عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وموقع يوتيوب، احتفالا بالعام الجديد 2021، وهى من كلمات محمود شوقي وألحان معتز أمين وتوزيع بيرم ومكساج أسامة عبد الهادي، واقتربت من تحقيق مليون مشاهدة.

وتقول كلمات الأغنية:

ماشي دغري ومتاكل حقي ولا بنطق

يا حوسه حلى بعيد عني و ذقي صاجي إتطبق

اكمني ماليش ضهر ولا واسطة متسوح

يبقى وسع شوف حالك ي أسطي روح روح

ليه معاندة معايا بس ي دنيا ليه وملاطشه

حاطه ليه نقرك بنقري و قلبي عاملاه ملطشه

سانه ليه نابك عليا وهات ف جسمي عضعضه

قافلة ليه الدُومنة ليا و كل سككي معقده

كل همك تفرميني و جوة خلاطك ترمينى

للخسيس بترجي زهرك و الأصيل بالمنفضه

وأما وقت الشدة أعوزك تحلقيلي و تلوي بوزك

قفشه وصدرتيلي ضهرك لفي وشك عيب كدة

محلمتش انا بقصر وعزبة ولا ڨيلا

حتى أقصى طموحي ي ناس فزبة بمنفلا

بطلع من نقره لدحديره حبساني حابسه

علطول لبسالي التكشيرة وفوقي كابسه