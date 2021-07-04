شكرا لقرائتكم خبر عن أرنولد شوارزنيجر يواصل استعادة الذكريات في شوارع النمسا بقصة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل أسطورة الأكشن أرنولد شوارزنيجر، استعادة ذكرياته في شوارع النمسا، أثناء تواجده فيها حاليًا لحضور القمة النمساوية منذ أيام، ويشارك يوميًا بقصة جديدة له مع شوارع النمسا، حيث إنه من مواليد تلك البلد قبل السفر للولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر شوارزنيجر، صورة له من زيارته اليوم امام متجر جراتس في العاصمة النمساوية، عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، لسرد إحدى قصص الطفولة له، وكتب قائلاً: "سعيد بالقول دائمًا أنني ولدت في النمسا، ونشأت في أمريكا، هذا هو المتجر في جراتس حيث وجدت المجلة التي أصبحت مخططتي للوصول إلى أمريكا عندما كان عمري 15 عامًا فقط، كان من الممكن أن تكون أحلامي مستحيلة في أي مكان آخر، لذلك اليوم وفي كل يوم، أنا ممتن للولايات المتحدة، وسأناضل دائمًا من أجل أن تصبح بلادنا أفضل كل يوم، لأن كونك أعظم دولة في العالم ليس بالأمر السهل، علينا أن نعمل من أجل الاستمرار في التحسن".

وتألق شوارزنيجر خلال أحدث ظهور له بصحبة صديقته المعالجة الفيزيائية هيذر ميليجان أثناء اصطحابها معه بزيارته إلى موطنه الأصلى فى النمسا مؤخراً، وفقاً لما ذكره تقرير موقع ديلى ميل، حيث أكد التقرير أن أرنولد الذى يرتبط بصداقة وحب مع المعالجة الفيزيائية على مدار ثمانية سنوات مضت بدا سعيدًا للغاية أثناء ظهورهما الأخير معًا.