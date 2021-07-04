وفاة والد الفنان آدم الشرقاوي الشهير بـ"بيج زي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

رحل الدكتور خالد الشرقاوي، أستاذ القانون، والد الفنان آدم الشرقاوي، عن عالمنا اليوم الأحد، في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المُقرر تشييع جثمان الدكتور خالد الشرقاوي، فور وصوله من الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لمصدر مقرب من "آدم" لـ"الخليج 365".

آدم الشرقاوي شارك رمضان الماضي في مسلسل "لعبة نيوتن"، بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، آدم الشرقاوي، ومايان السيد، أسامة الهادي وغيرهم.

المسلسل سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، تأليف وإخراج تامر محسن.